В Уфе состоится новогодний фестиваль «Вьюговей»

В Уфе состоится традиционный новогодний фестиваль «Вьюговей» для жителей и гостей республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Известно, что мероприятия, которые созданы с целью сохранения традиций новогоднего праздника, пройдут с 15 по 30 декабря в семи районах республики. Организаторы проведут три конкурса по следующим номинациям: «Ледяной город» (на лучшее оформление ледового городка), «Сказочный лед» (рейтинг снежно-ледовых скульптур) и соревнование среди Дедов Морозов.

Темами для конкурса «Ледяной город» могут стать мотивы сказок, легенд и преданий народов России, а также различные юбилейные даты и знаменательные события страны. Основными критериями оценивания работ станут оригинальность концепции, тематическое оформление новогодней ели, декорирование деревьев и наличие освещения, снежных и ледяных фигур.

В то же время жюри состязания «Сказочный лед» выберут победителя, учитывая художественную ценность, оригинальность и техничность исполнения снежно-ледовых скульптур. При этом в рамках конкурса «Дед Мороз» на Набережной реки Белой запланирована организация парадов Дедов Морозов.

Отмечается, что для участия в фестивале администрациям районов необходимо до 20 декабря подать в Управление по культуре и искусству соответствующую заявку. Итоги соревнований подведет комиссия, в состав которой войдут заслуженные работники и деятели культуры и искусств Башкортостана, а также члены Союза художников республики.

Ранее появилась информация о том, что в Уфе 10-го 11 декабря пройдет фестиваль уличной еды. Мероприятие организуют в «Арт-квадрате». Участники из разных регионов России представят собственные блюда, а жюри выберет самое вкусное из них и определит победителя.