Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина снялась в бикини на отдыхе

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина, показала поклонникам несколько фотографий, сделанных во время отдыха на Мальдивах. Серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимках 29-летняя модель позирует, сидя на шезлонге на фоне пляжа и построенных над водой бунгало. Она снялась в белом бикини с цветочными аппликациями, широкополой шляпе и солнечных очках. В описании к публикации, которая набрала более двух тысяч лайков, Воеводина рассказала краткую историю Мальдивского архипелага.

Подписчиков восхитила внешность бывшей жены короля. «Самый лучший, на мой взгляд, купальник, и самая красивая улыбка! Вы — молодец!», «Продолжай злить султана», «Красивая, настоящая принцесса», — хвалили они.

В сентябре Оксана Воеводина показала своего ребенка от бывшего короля Малайзии. На фото трехлетний Леон запечатлен в черном спортивном костюме, состоящем из олимпийки и штанов, красно-коричневом дутом жилете в клетку и синей кепке с красным козырьком. В описании Воеводина рассказала о своем способе воспитания сына.