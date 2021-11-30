Россиянам рассказали о погоде в декабре

В декабре на большей части территории России температура будет около средних многолетних значений или немного выше нормы. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщают «Известия».

В Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, в Приволжском федеральном округе, Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе ожидается температура, превышающая на один градус среднемесячную норму. На Крайнем Севере Уральского федерального округа, в северной половине Якутии и Хабаровского края, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке — температурные значения будут около нормы, рассказали синоптики.

К выпадению осадков выше средних показателей необходимо приготовиться жителям юга Сибирского федерального округа, запада Забайкальского края, Чукотки и юга Камчатки.

В Калининградской, Архангельской областях, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Воронежской и Белгородской областях ожидается среднее количества осадков.

В понедельник, 29 ноября, на Крымский полуостров обрушился желтый дождь с песком — необычные осадки принесли теплые воздушные массы из районов Северной Африки. Так, осадки выпали в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах республики в первой половине дня. Средняя температура на полуострове была около 20 градусов выше нуля.