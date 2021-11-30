Мигрантов в третий раз лишили шанса улететь из Белоруссии

В аэропорту Минска 30 ноября отменен последний вывозной рейс для мигрантов, возвращающихся в Ирак из Белоруссии, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Причина, по которой беженцев снова лишили шанса улететь домой, остается неизвестной.

«Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменен», — сказано в сообщении. Ранее в аэропорту отменили аналогичные рейсы, запланированные на 28 и 29 ноября. Таким образом, это уже третий раз, когда люди не смогли попасть на родину.

Представитель иракских властей, пресс-секретарь министерства миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббас Джахангир, заявил ранее, что это последний рейс для желающих добровольно вернутся домой беженцев из ближневосточной республики. Он также добавил, что все перевозки авиакомпания Iraqi Airways осуществляет за счет правительства Ирака.

Вывозные рейсы для беженцев в Белоруссии организованы при содействии иракских дипломатов. Первые рейсы начались еще в середине ноября.

При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вызывался помочь с организацией эвакуации мигрантов на родину. «Мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет», — заявлял белорусский лидер.

