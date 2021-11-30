Захарова оценила планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на неубедительность заявлений о приоритетности зеленой повестки на фоне планов Пентагона расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах англосаксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что США расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии в рамках стратегии сдерживания КНР. Также планируется расширение инфраструктуры на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе.

