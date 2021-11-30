19-летняя блогерша пожаловалась на затмившую ее по красоте мать

Американская блогерша пожаловалась подписчикам на мать, привлекательная внешность которой, по ее мнению, затмевает ее собственную красоту. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.
19-летняя Джесс (Jess) из Флориды, известная под никнеймом jessfiorillo, разместила в соцсети ролик, в начале которого она крупным планом демонстрирует свое лицо. «Почему моя мама красивее меня?» — гласила надпись, наложенная на кадры.
Далее девушка показала свою родительницу Джилл (Jill). Женщина позировала в белом комбинезоне с декольте и распущенными светлыми волосами на открытой веранде здания. «Джилл — лучшая милфа», — подписала свой пост Джесс, но не указала точного возраста матери.
Ролик американки стал вирусным и набрал около 10 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать предположения по поводу внешности обеих героинь материала. «Все просто... Она уверенная в себе, а тебе еще стоит над этим потрудиться», «Гены оказались разбавленными», «Это не правда, она выглядит дешево, в то время как ты обладаешь естественной красотой», — размышляли они.
В ноябре многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова была признана самой красивой женщиной мира. Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности, организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Петербурженка воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей четырех и двух лет.