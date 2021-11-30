19-летняя блогерша пожаловалась на затмившую ее по красоте мать

Американка показала свою мать, внешность которой, по ее мнению, затмевает ее красоту

Американская блогерша пожаловалась подписчикам на мать, привлекательная внешность которой, по ее мнению, затмевает ее собственную красоту. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

19-летняя Джесс (Jess) из Флориды, известная под никнеймом jessfiorillo, разместила в соцсети ролик, в начале которого она крупным планом демонстрирует свое лицо. «Почему моя мама красивее меня?» — гласила надпись, наложенная на кадры.

Далее девушка показала свою родительницу Джилл (Jill). Женщина позировала в белом комбинезоне с декольте и распущенными светлыми волосами на открытой веранде здания. «Джилл — лучшая милфа», — подписала свой пост Джесс, но не указала точного возраста матери.

Ролик американки стал вирусным и набрал около 10 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать предположения по поводу внешности обеих героинь материала. «Все просто... Она уверенная в себе, а тебе еще стоит над этим потрудиться», «Гены оказались разбавленными», «Это не правда, она выглядит дешево, в то время как ты обладаешь естественной красотой», — размышляли они.

В ноябре многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова была признана самой красивой женщиной мира. Давыдова по образованию специалист по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности, организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Петербурженка воспитывает восьмилетнюю дочь и двоих сыновей четырех и двух лет.