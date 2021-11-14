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Многодетную россиянку признали самой красивой женщиной мира

Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021
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Фото: @davydova_govorit

Многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова признана самой красивой женщиной мира. 29-летняя россиянка победила в международном конкурсе красоты Mrs.Top Of The World 2021, сообщает «Телеканал 78».

Давыдова по образованию является специалистом по связям с общественностью. Она ведет активную общественную жизнь, в частности, организовала благотворительный проект помощи семьям с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Сама петербурженка является многодетной матерью, у нее восьмилетняя дочь и два сына: одному четыре года, другому — два.

Жительница Северной столицы отметила, что целью ее участия в конкурсе красоты являлось желание представлять Россию в благотворительных и экологических проектах международного уровня. «Своим примером я хочу показать, что женщина может быть многогранной и гармонично реализованной личностью во многих областях жизни», — отметила россиянка.

Также Давыдова рассказала о сложностях подготовки к конкурсу красоты, который по эпидемиологическим соображениям проходил в онлайн-формате. По ее словам, дистанционно участвовать в соревновании было сложнее, чем показать себя на сцене, во многом потому, что прямые эфиры, в которые она выходила, были творческие. «Это довольно сложно, и мы с мужем поставили номер по мотивам фильма "Маска", он отражает нашу индивидуальность и веселый нрав, мы сняли видео с нашим танцем, который очень понравился жюри», — отметила она, добавив, что для конкурса представила национальный костюм и участвовала в фотосессии в вечернем платье, а также в бикини.

Соперницами россиянки были конкурентки из Великобритании, Латвии, Кипра, Индии, ОАЭ и других стран. Давыдова считает, что выиграть конкурс ей помогла не только хорошая подготовка, но и опыт моделью в Милане.

Ранее сообщалось, что Альбина Шайхлисламова из Башкирии завоевала первое место на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции.

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