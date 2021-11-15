Ставшая самой красивой женщиной в мире россиянка показала фото с конкурса

Многодетная мать из Санкт-Петербурга Ксения Давыдова, которая была признана самой красивой женщиной мира, показала фото с конкурса Mrs.Top Of The World 2021. Она разместила снимок в национальном костюме на своей странице в Instagram.

Россиянка предстала в белой блузе с манжетами, поверх которой надела красный сарафан. На голове у Давыдовой бело-красный кокошник, украшенный бусинами и тесьмой. Также представительница России решила выбрать красную помаду и лак для ногтей в тон.

«Национальный костюм — пожалуй, мой любимый этап. Это возможность перевоплощения, путешествия во времени и простор для творчества. Я выбрала традиционный русский боярский образ», — поделилась женщина. По ее словам, костюм является отсылкой к многогранной культуре и истории России, а образ отражает красу страны «просто и со вкусом».

Соперницами россиянки были конкурентки из Великобритании, Латвии, Кипра, Индии, ОАЭ и других стран. Давыдова считает, что выиграть конкурс ей помогла не только хорошая подготовка, но и опыт работы моделью в Милане.