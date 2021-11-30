Девушка сшила культовое платье Бритни Спирс из джинсов и получила сотни долларов

Основательница бренда одежды Millie Rae из Австралии сшила из джинсов культовое платье американской поп-исполнительницы Бритни Спирс, в котором она посетила церемонию вручения награды American Music Awards в 2001 году. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

Блогерша Хейли (Hayley) рассказала, что для воссоздания наряда певицы купила несколько пар джинсов в магазине The Salvation Army за 10 долларов (750 рублей). После этого дизайнер сделала разметку на манекене, постирала джинсы и раскроила их на составные части. Затем девушка вырезала из материала нужные по форме куски и сшила их друг с другом. По словам мастера, весь процесс занял у нее два дня.

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На размещенных кадрах видно, что наряд получился идентичным оригинальному платью Спирс. Хейли призналась, что сумела получить за свою работу сотни долларов, продав ее в интернете за 350 долларов (26,2 тысячи рублей). Пользователи сети оценили созданную дизайнером одежду в комментариях в ее Instagram-аккаунте. «Это невероятно!», «Я обожаю это платье! Оно сногсшибательно! Ты великолепна», «Просто вау!», «Я в восторге!», «Я не могу в это поверить!» — писали они.

Хейли отметила, что до января 2022 года не будет принимать заказы в связи с декретным отпуском, однако заверила, что по возвращении еще раз воссоздаст джинсовое платье Спирс.

Ранее в ноябре Бритни Спирс назвала дизайнера будущего свадебного платья. Поп-исполнительница поделилась снимками, на которых она позирует в пышном платье розового цвета. На размещенных кадрах она запечатлена на белом фоне с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. «Донателла Версаче прямо сейчас шьет мне подвенечный наряд», — пояснила артистка.