Застрявшие в ЮАР россияне возмутились ценами на вывозные рейсы

Российские путешественники, которые застряли в ЮАР из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в Южной Африке, возмутились завышенной ценой вывозных рейсов на родину. Их слова передают «Известия».

Так, один из туристов заявил, что ему позвонили из диппредставительства России в ЮАР и предложили воспользоваться эвакуационным рейсом. «Сформировалось 200 человек. Стоимость составляет 111 тысяч рублей», — сказал отдыхающий и пожаловался, что никто не помогает оставшимся в республике путешественникам с размещением и питанием, «все за свой счет».

Другой россиянин рассказал, что из-за приостановления авиасообщения его жена также не может покинуть Южную Африку. «Когда стало понятно, что все это надолго, то я стал искать для супруги какие-то альтернативные варианты выезда, например на частном самолете, — отметил он. — Стоимость перелета составляла 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей) с человека. Это комплектация 65 мест, все бизнес-класс».

Вскоре, по его словам, российское консульство организовало вылет, договорившись с компанией «Эфиопские авиалинии», однако стоимость билета составила более 100 тысяч рублей. «Вчера стали формировать списки на вылет <...> Назначена цена 105–110 тысяч рублей», — добавил собеседник.

Еще одна путешественница на своей странице в Instaram также рассказала, что в диппредставительстве ей предложили полет по завышенной стоимости. «Консульство наконец объявило цену билета на вывозной рейс — 110 тысяч рублей с человека… Да уж, отличная "помощь", если учесть, что у нас билеты из ЮАР в Москву и обратно стоили 43 тысячи рублей с человека», — возмутилась она.

Ранее в ноябре сообщалось, что в настоящее время около 500 российских туристов находятся в ЮАР. Отмечается, что в республике нет россиян, которые находятся в составе организованных туристических групп. Отдыхающим порекомендовали обратиться в посольство России, чтобы получить оперативные данные о возможных вариантах возвращения на родину и встать на консульский учет.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР.