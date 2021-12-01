Профессор оценил способность омикрон-штамма вызывать тяжелые заболевания

Профессор Альтштейн: нет данных о том, что штамм омикрон вызывает тяжелое течение COVID-19

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире программы «Док Ток» на Первом канале оценил способность омикрон-штамма коронавируса вызывать тяжелое течение заболевания и приводить к летальному исходу. По его словам, таких данных пока нет, поскольку этот вирус найден недавно, прошло всего три недели с момента первых заражений.

«Все люди, у которых выделили этот вирус, они перенесли эту коронавирусную инфекцию очень легко. Так что у нас пока нет оснований думать, что это очень опасный вирус с точки зрения его летального эффекта», — пояснил ученый.

Альтштейн добавил, что пока неясно, как заражение штаммом COVID-19 омикрон перенесла наиболее уязвимая категория населения — пожилые люди. Понадобится некоторое время, чтобы понаблюдать, как он будет распространяться.

Профессор подчеркнул, что возникшая по поводу множества мутаций омикрона истерика — это неоправданная вещь. Он напомнил, что мутации не усиливают вирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все существующие в России вакцины от COVID-19 эффективны от омикрон-штамма коронавируса. Она добавила, что ПЦР-тестирование, которое проводится в России, также способно выявить новый штамм. По последним оценкам, омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября.