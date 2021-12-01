Блинкен призвал Россию решать кризис в Донбассе дипломатическим путем

Киев и Москва должны придерживаться Минских соглашений, чтобы у кризиса на востоке Украины оставалось дипломатическое решение. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию к урегулированию ситуации в Донбассе мирным путем, передает РИА Новости.

Дипломат потребовал от Москвы отвода сил от границ, восстановления режима прекращения огня, а также прекращения дестабилизирующих и провокационных действий. «Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь [разрешения ситуации], (...) мы не хотим конфликта», — заключил госсекретарь.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии. По словам дипломата, российскую сторону упрекают за проведение Вооруженными силами учений на своей территории те страны, которые стягивают из-за океана к российским границам войска и военную технику в огромных количествах.