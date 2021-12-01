Обвиняемому в массовом убийстве во время парада выписали залог в тысячу долларов

В США обвиняемого в убийстве участников Рождественского парада отпустят за тысячу долларов

Даррел Брукс из США, обвиняемый в убийстве шестерых участников Рождественского парада в городе Уокешо, штат Висконсин, может быть выпущен из-под стражи, так как ему выписали залог в размере тысячи долларов. Об этом сообщает Fox News.

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Предварительное следствие рассмотрело обширное криминальное прошлое Брукса и диагностированное психическое заболевание. Подозреваемый в массовом убийстве получил максимальный балл риска совершения новых преступлений.

Однако помощник окружного прокурора и комиссар суда по этому делу Седрик Корнуолл все равно установили залог в размере тысячи долларов. Комиссар отказался комментировать причины внесения подобной суммы залога.

Окружной прокурор Джон Чисхолм назвал эту сумму «неуместно низкой» и объявил о проведении расследования в своем офисе.

Красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу участников парада в Уокешо 22 ноября. В результате погибли шесть человек, в том числе 8-летний мальчик, еще 40 пострадали. По словам очевидцев, преступник действовал осознанно, направляя автомобиль на прохожих. Ему грозит пожизненное заключение.

Телеканал CNN отбелил кожу Брукса, совершившего наезд на участников рождественского парада. При этом в публикации также значится едва заметная пометка о том, что визуальные данные злоумышленника были изменены в целях безопасности.