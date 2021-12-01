Кофе рекордно подорожал

Цена на кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года. По словам аналитиков, напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая и задержек в цепочках поставок, сообщает СNBC.

По итогам торговой сессии в понедельник стоимость контрактов на кофе на декабрь составила 2,34 доллара за фунт. Фьючерсы на кофе на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли цены в 2,46 доллара, самой высокой за десятилетие. Международная ассоциация кофе в пятницу установила эталонную цену 2,07 доллара за фунт, что на 85 процентов выше, чем в прошлом году.

Как отмечают эксперты, к рекордному подорожанию кофе привело совпадение нескольких важных для рынка событий. Глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен рассказал, что урожай в Бразилии, крупнейшей стране-производителе кофейных зерен, оказался в «шатком состоянии», поскольку летом страна столкнулась с резкими заморозками и засухами. По его словам, не исключено, что неблагоприятные погодные условия повлияли на урожай не только конца 2021-го и 2022 года, но и 2023 года. В таком случае, добавил он, риск дальнейшего подорожания напитка вполне реален.

Существенное воздействие на рынок кофе оказали также глобальные перебои в транспортных цепочках, поскольку обжарка зерен, то есть подготовка их к продаже, часто происходит не в той стране, где расположено производство. Кроме того, в других ключевых странах-производителях также не все благополучно: во Вьетнаме, втором по величине экспортере кофе, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, а в Эфиопии в начале ноября был введен режим чрезвычайной ситуации на фоне обострения противостояния повстанцев с правительственными силами.

Ранее аналитики Credit Suisse призвали отказаться от употребления кофе. Они перечислили изменения в рационе и образе жизни, которые нужно предпринять для борьбы с глобальным потеплением.

