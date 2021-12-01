Предоставление фейкового COVID-сертификата московским чиновником опровергли

В департаменте городского имущества Москвы опровергли, что один из их сотрудников предоставил фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса, сообщает издание «Подъем».

В ведомстве заверили, что их сотрудник действительно прошел вакцинацию. Этот факт чиновник подтвердил документом, который внесен в реестр и размещен на портале госуслуг.

Накануне в СМИ сообщалось, что 31-летний начальник московского отдела изъятия земельных участков для государственных нужд Евгений Трусов якобы предоставил на работе подделку сертификата о вакцинации. По сведениям Telegram-каналов, Трусов приобрел документ на одной из подземных парковок у курьера. Отмечалось, что в отношении сотрудника департамента горимущества Москвы завели дело.

Однако в ведомстве пояснили, что вся информация ложного характера. Кроме того, по факту публикаций организована доследственная проверка.

Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров, призвавший расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса, объяснил свои слова эмоциями.

В середине ноября Сидоров на заседании областной думы призвал расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса.

