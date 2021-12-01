Политолог назвал вероятное решение кризиса дипотношений России и США

Политолог-американист Малек Дудаков назвал в разговоре с «Лентой.ру» вероятное решение кризиса дипломатических отношений США и России.

«Хотелось бы надеяться, что на предстоящем саммите президентов двух стран, который, судя по всему, пройдет в онлайне, эта тема будет подниматься, и мы увидим определенные договоренности, которые все-таки будут соблюдаться, потому что, как мы понимаем, те договоренности по работе дипломатов, которые были заключены на женевском саммите, в итоге не были реализованы», — рассказал Дудаков.

Политолог назвал действия США и России по высылке дипломатов друг друга «типичным дипломатическим пинг-понгом». Он также отметил, что в сложившейся ситуации нет правых и виноватых, а проигрывают от того, что не налаживают работы дипломатических посольств.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пригрозила высылкой до 1 июля 2022-го года ряда сотрудников дипмиссии США из Москвы в случае, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс. Так дипломат отреагировала на требование США к 54-м российским дипломатам, которых обязали покинуть страну в 2022 году по окончанию трехлетнего лимита. «Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — объявила Захарова. Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как высылку или карательную меру.

