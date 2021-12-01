Модели массово снялись в просвечивающих нарядах и запустили флешмоб

Популярные звезды массово снялись в нарядах, которые частично оголяют тело, и запустили флешмоб. На опубликованные в сети снимки обратили внимание в Daily Star.

Речь идет об облегающих платьях и костюмах из полупрозрачного сетчатого материала. Например, модель Деми Роуз сфотографировалась в комплекте бренда PrettyLittleThing, состоящем из сетчатых топа и мини-юбки. При этом на кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Предпринимательницу и телезвезду Кайли Дженнер запечатлели в черном комбинезоне из просвечивающей кружевной ткани, тогда как супермодель Белла Хадид попала в объектив папарацци на улицах Нью-Йорка в прозрачном топе, оголяющем плечи и зону декольте.

Тренд поддержала также модель Тэмми Хемброу: она опубликовала в Instagram фото со своим возлюбленным, позируя с ним в обнимку в светло-зеленых юбке и топе с многочисленными вырезами на рукавах и бедрах.

В сентябре «мокрые» платья также стали трендом среди знаменитостей. Речь идет об обтягивающей одежде из полупрозрачного материала. Тенденцию на такие платья начала телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. В 2019 году она посетила ежегодный бал Met Gala в платье телесного цвета с глубоким декольте.