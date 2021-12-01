Агутин рассказал об изменениях в поведении Градского перед смертью

Агутин заметил, что перед смертью Градский начал часто его хвалить и перестал критиковать

Певец Леонид Агутин пришел на церемонию прощания с музыкантом Александром Градским в Москве. Артист рассказал журналистам, что перед смертью в поведении композитора произошли изменения, его слова публикует «Звезда» в своем Telegram-канале.

По словам Агутина, он заметил, что Градский начал часто его хвалить и почти перестал критиковать — певец посчитал это странным. «Под конец часто хвалить начал, я думаю, не к добру. Прям все хвалит, хвалит, почти не ругается. Странно. "Я хвалю, но ты не расслабляйся" — вот такое всегда было», — признался он.

Ранее Агутин рассказал о своем последнем сообщении Градскому, которое тот оставил без ответа.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. В ночь на 28 ноября он умер, не приходя в сознание. Музыканту было 72 года.