20-летний российский футболист забил в дебютном матче в Кубке Испании

«Вильярреал» на выезде одержал разгромную победу над «Викторией» в первом раунде Кубка Испании. Результаты доступны на сайте команды.

На 63-й минуте в составе «Вильярреала» появился 20-летний российский футболист Никита Иосифов. Для полузащитника это был дебют в основной команде. На 87-й он забил гол. Команда футболиста победила со счетом 8:0.

Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом» в июле этого года. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет. До этого он выступал за вторую команду «Вильярреала».

Футболист — воспитанник академии московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» он провел шесть матчей. Контракт полузащитника с клубом истек 30 июня.