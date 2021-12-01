В Израиле разъяснили правила въезда для россиян после открытия границ

После открытия границ Израиля российским туристам, привитым «Спутником V», при въезде в страну также потребуется предъявить справку об уровне антител. Об этом сообщила директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова, передает «Интерфакс».

Как рассказала спикер, Израиль надеется на открытие границ для путешественников через две недели. «Сейчас обсуждаем, как будет организован въезд россиян в плане ПЦР-тестов и тестов на антитела», — добавила она.

Воронцова также напомнила, что въезд в республику будет разрешен только вакцинированным иностранцам, но поскольку «Спутник V» еще не признан ВОЗ, россиянам также необходимо будет сделать тест на антитела. Она уточнила, что позже Израиль озвучит, сколько понадобится антител для посещения страны.

Кроме того, эксперт отметила, что после открытия границ туристический поток из России вряд ли превысит 30 процентов от тех показателей, которые наблюдались до начала пандемии. Это обусловлено тем, что сейчас полеты возобновлены только из Москвы и Санкт-Петербурга, а прежде они осуществлялись по меньшей мере из шести городов.

Ранее в ноябре Израиль отложил открытие границ для путешественников из-за распространения в мире нового штамма коронавируса. Республиканская министерская комиссия по борьбе с коронавирусом на экстренном совещании приняла решение закрыть границы для туристов на 14 дней. Прежде сообщалось, что республика начнет пускать иностранцев с 1 декабря.

