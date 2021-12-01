В Киргизии опровергли причастность Турции к госперевороту

ГКНБ Киргизии опроверг информацию об участии Турции в подготовке госпереворота в стране

Информация об участии Турции в подготовке госпереворота в Киргизии является фейковой и не соответствует действительности. Об этом заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ), передает «Sputnik Кыргызстан».

В ведомстве опровергли причастность турецкой стороны к подготовке государственного переворота и подчеркнули, что

ни одно иностранное государство не может вмешиваться во внутриполитические дела Киргизии.

В ГКНБ также добавили, что не допустят каких-либо попыток внешнего влияния на процессы, происходящие в киргизском обществе и государстве.

Ранее стало известно, что в Киргизии силовики задержали группу людей, которые планировали осуществить в республике государственный переворот. Отмечалось, что за ними стояли некоммерческие организации, связанные с Турцией и различными турецкими фондами, активно работающими на территории страны.