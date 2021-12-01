В Совфеде оценили инициативу Минобороны освободить военных от QR-кодов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал инициативу министерства обороны России освободить военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации от COVID-19. Такую оценку он дал в разговоре с ТАСС.

«Предложения Минобороны должны быть учтены», — подчеркнул сенатор.

Ранее первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский также поддержал предложение Минобороны освободить военных от QR-кодов. По его словам, в принципе, в этом случае можно обойтись обычными документами.

Министерство обороны подготовило проект постановления правительства, в котором предлагается освободить военнослужащих от необходимости получать QR-код о вакцинации от COVID-19. Согласно проекту, им будет достаточно показать сертификат о прививке и документы, которые подтверждают личность и статус военного.