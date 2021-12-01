Продавец уговорил женщину купить товар и сделал ее богатой

Женщина в Австралии поддалась на уговоры продавца и сорвала джекпот в лотерею

Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, поддалась на уговоры продавца купить товар и стала богатой, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что зашла в магазин, чтобы купить лотерейный билет, который брала обычно, но продавец уговорил ее сделать иной выбор и сыграть в другую лотерею.

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Австралийка подчеркнула, что никогда раньше не участвовала в этой лотерее, но рада, что поддалась на уговоры сотрудника магазина. Позже она узнала, что могла выиграть 1,4 миллиона австралийских долларов (74,6 миллиона рублей). «Утром дочь сказала мне, что видела в Facebook пост, в котором говорилось, что человек, который купил билет в этом магазине, выиграл первый приз. Я подумала, что нужно проверить мой результат», — пояснила участница лотереи.

Австралийка побежала к мужу, чтобы сообщить ему новость. «Мы позвонили дочери и попросили ее прочесть выпавшие числа. Тогда мы узнали, что наша жизнь изменилась навсегда. Нам пришлось закрыть ставни на окнах, потому что мы кричали от радости», — рассказала победительница.

Она отметила, что семья получила выигрыш очень вовремя, так как прошедший год был тяжелым. «Это облегчит нам жизнь. Мы надеемся, что сможем помочь детям и внукам. А еще мы выйдем на пенсию раньше, чем планировали», — сказала счастливица.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мичиган сорвала джекпот благодаря советам продавца. Она приобрела несколько лотерейных билетов, которые порекомендовал ей работник заправки.