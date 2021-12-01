Лукашенко объяснил враждебность Запада к нему сохранением площадок для «Тополей»

Лукашенко: все площадки для «Тополей» в Белоруссии сохранены и готовы к использованию

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил свою непопулярность у западных политиков. Лукашенко счел причиной враждебности руководства стран Европы и США его решение сохранить и поддерживать в готовности наземные площадки для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор и прочее... Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии поделился, что ему удалось сохранить все площадки, кроме одной — ее взорвали во время «чрезвычайного давления» со стороны бывшего российского президента Бориса Ельцина. По словам Лукашенко, Ельцин требовал уничтожить все объекты из-за договоренностей с западными странами. «Это колоссальное сооружение. Они [ядерные ракеты] у нас стояли в полностью закрытых таких хранилищах. Я это все сохранил», — сказал президент.

Межконтинентальные баллистические ракеты имеют шесть способов базирования: на наземных пусковых площадках, в шахтах, на мобильных установках, на железнодорожных установках, на дне моря или океана, в подводных лодках. РТ-2ПМ «Тополь» — советский и российский подвижной комплекс стратегического назначения на колесном шасси. В том числе мобильность «Тополя» обеспечивает выживание ядерного потенциала России для ответного удара в случае атаки. Боевое дежурство «Тополь» несет в ангарах — специальных сооружениях с раздвижной крышей, не являющихся пусковыми установками.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае агрессии Украины против России Белоруссия поддержит Москву. «Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции, это мое твердое убеждение», — заверил он.