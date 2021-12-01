Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье

Американская поп-певица Мадонна приняла неприличную позу и вывела из себя поклонников. Соответствующие комментарии появились в Daily Mail.

63-летняя исполнительница разместила на своей странице в Instagram серию фото, сделанных во время вечеринки в кругу знаменитостей в Лондоне. Мадонна попала в кадр в черном корсетном мини-платье с декольте, сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. На ней также были солнцезащитные очки, красные перчатки, массивное колье, браслеты и кольца. На одном из фото звезда подняла высоко ногу на камеру, сидя рядом с фотографом Мертом Аласом и певицей Дуа Липой.

Читатели издания раскритиковали Мадонну за чересчур вульгарное поведение. «Остановись, ради всего святого! У нее какой-то срыв? Она отлетела от реальности», «Бабушка снова бегает всюду в трусах», «Она думает, что сейчас 1979 год, ей 21 и что парни хотят с ней переспать», «Какой позор», «Отвратительно. Кажется, ей нужна психиатрическая помощь», — высказывались они.

В октябре Мадонна задрала юбку во время эфира шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, артистка заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье.