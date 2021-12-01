Адвокат объяснила порядок действий при требовании продавца оплаты наличными

В случае требования продавца оплатить товар наличными покупатель может пожаловаться в Роспотребнадзор, заявила адвокат Елена Кудерко, пишет агентство «Прайм».

По словам эксперта, потребитель вправе выбрать, как он хочет расплатиться — наличными или по карте. Ограничить его может только отсутствие интернета в отдаленной местности.

Специалист объяснила порядок действий: если продавец требует оплаты товара наличными, можно написать заявление в Роспотребнадзор. Необходимо указать все обстоятельства отказа продавца в проведении безналичной операции и приложить чек, посоветовала она.

За подобное нарушение продавцу положен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, бизнесменам запрещено закладывать в стоимость вещи или услуги дополнительные два-три процента, которые он отдает банку в качестве комиссии за прием безналичных платежей.

Кудерко обратила внимание на то, что перевод на карту продавца не считается доказательством платежа магазину. В таком случае вернуть деньги обратно не удастся.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал преимущества оплаты наличными. Если россиянин решит купить товар за наличные, а затем его вернет, то возврат средств будет упрощен: обычно это происходит в течение десяти дней, но в случае с наличными деньги вернут сразу.