Назван самый популярный у россиян клип на YouTube

В топ популярных у россиян клипов 2021 года на YouTube попали видео Моргенштерна и Лободы

Видеохостинг YouTube назвал самые просматриваемые россиянами музыкальные клипы, вышедшие в 2021 году. В топ популярных роликов вошли видео таких артистов как Моргенштерн, Михаил Галустян и Светлана Лобода. Об этом сообщило издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы.

Первое место в рейтинге принадлежит клипу Султана Лагучева на композицию «Горький вкус». В нем певец из Карачаево-Черкессии показывает тяжесть расставания с любимой девушкой. На второй строчке — «Дуло» рэпера Алишера Моргенштерна. Ролик и песня представляют собой рекламу известной видеоигры. Помимо клипа «Дуло», в топ также попали музыкальные видео Моргенштерна Show и Aristocrat. Они заняли седьмое и девятое место соответственно.

На третьей позиции списка с клипом на трек «Чао! Чао!» оказался шоумен Михаил Галустян, взявший себе псевдоним Супер Жорик. Его анимационный ролик посвящен российскому шоу-бизнесу. В рейтинг также попал автор песен Slava Marlow (клип «Ты горишь как огонь»), исполнительница Клава Кока («Пьяную домой») и Светлана Лобода («Родной»).

Ранее YouTube также рассказал о самых популярных блогерах в российском сегменте платформы. В список включили ютуберов A4, Lesha Maisak, Диму Масленникова, Kuplinov Play и других создателей контента.