Захарова ответила на предложение Турции стать посредником по Донбассу

Турция ни при каких обстоятельствах не может быть посредником в урегулировании ситуации в Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга отвергла предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о посреднической роли Анкары между Москвой и Киевом, запись доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Все эти попытки использовать красивые фразы в виде некой "конструктивной двусмысленности", под которой якобы скрывается все-таки понимание нашей страны в качестве стороны конфликта, мы не пропустим», — ответила дипломат.

Захарова обратила внимание, что в нынешнем переговорном процессе уже есть формат, включающий в себя взаимодействие Киева, Донецка и Луганска при посредничестве России и ОБСЕ, а также «нормандский формат». Представитель МИД предложила турецкой стороне лучше внести вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивной риторики и выполнить взятые обязательства в рамках существующих форматов.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в отношениях между Россией и Украиной по вопросу урегулирования потенциального конфликта в регионе. Глава государства отметил важность этого факта для Турции из-за беспокойства за судьбу «крымских тюрков» — крымско-татарского народа.