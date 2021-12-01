Греф рассказал об отказе от пластиковых карт

Отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он выступил на конференции, посвященной созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия снизится до минимальной», — пояснил глава Сбера. Он также указал, что сейчас начинается производство «зеленого» пластика. Таким образом, даже если карты будут по-прежнему выпускаться, то с применением экологичных технологий.

Мероприятие, посвященное созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка, Сбер провел ранее 1 декабря. В конференции приняли участие первые лица предприятий. Миссией альянса станет содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, которая позволит сохранить природу, поддержать благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.

Президент России Владимир Путин считает, что принципы устойчивого развития имеют огромное значение для достижения углеродной нейтральности экономики России к 2060 году. Национальный ESG-альянс, созданный лидирующими компаниями страны, поможет реализации целей. Он станет платформой для обмена знаниями разработки и продвижения стандартов в области ESG, выработки конкретных предложений и реализации совместных проектов.