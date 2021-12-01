В Крыму оценили значение визита Лукашенко

В Крыму оценили значение визита на полуостров президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, это даст старт для развития совместных проектов.

«Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждем. Убежден, это произойдет и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии», — сказал парламентарий.

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук указал, что Лукашенко следовало посетить полуостров еще в 2014 году, после референдума. Он добавил, что глава белорусского государства отбросил политику двойных стандартов и действует как настоящий союзник России.

Ранее Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Глава белорусского государства также высказался по поводу своего визита на полуостров. По его словам, поездка туда вместе с президентом России Владимиром Путиным будет означать признание Крыма российской территорией.

