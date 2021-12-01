В Кремле оценили заявление Лукашенко о признании Крыма

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма де-факто и де-юре российским в Кремле считают очень важным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — отметил Песков.

Он также добавил, что у него не возникает сомнений в том, что Лукашенко «в подходящий момент» все же посетит Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом представитель Кремля уточнил, что речь идет не о визите в один конкретный город региона, а о поездке на полуостров в целом.

Ранее Лукашенко в ходе интервью признал, что Крым де-факто и де-юре является территорией России. Белорусский лидер также высказался по поводу своего визита на полуостров: по его словам, совместная поездка туда с Путиным будет означать признание Крыма российским.