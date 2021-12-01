Зеленский выступил в Раде на украинском и оговорился

Во время выступления с ежегодным посланием к депутатам Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский оговорился и пообещал украинским детям возможность купить жизнь в стране. Об этом сообщает Telegram-канал издания Страна.ua.

Говоря о сбережении средств для следующих поколений за счет использования недр, глава государства, вероятно, хотел сказать, что в будущем нынешние дети смогут использовать эти деньги для покупки собственного жилья («власного житла» по-украински) в стране.

Вместо этого Зеленский заявил, что у них будет возможность потратить данные средства на приобретение «собственной жизни» («власного життя») на Украине.

Во время послания к Верховной Раде Владимир Зеленский также высказался об отсутствии у него страха перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что прямой диалог с Россией необходим для завершения конфликта в Донбассе.