Медики Кубы занялись разработкой вакцины от омикрон-штамма коронавируса

Кубинский биомедицинский холдинг BioCubaFarma занялся разработкой вакцины против омикрон-штамма коронавируса, об этом сообщил директор организации Эдуардо Мартинес Диас в Twitter. Работу над препаратом планируется завершить в кратчайшие сроки.

«Мы внимательно изучили отчеты о новом варианте "омикрон". Мы уже разрабатываем специальные вакцины. При необходимости разработаем их в короткие сроки», — заявил Диас.

Ранее профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо назвал способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. Он подчеркнул, что против инфекции поможет только вакцинация.

Ученый добавил, что прививки — это основа коллективного иммунитета. Профессор напомнил, что омикрон-штамм, как и другие, передается по воздуху, поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и по возможности открывать окна, чтобы воздух циркулировал в помещении.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все существующие в России вакцины от COVID-19 эффективны от омикрон-штамма коронавируса. Она добавила, что ПЦР-тестирование, которое проводится в России, также способно выявить новый штамм. По последним оценкам, омикрон-штамм коронавируса в России не выявлен.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября.

