В Кремле оценили возможность прогнозов по ситуации с омикрон-штаммом

Песков заявил, что четкие прогнозы по ситуации с омикрон-штаммом пока никто дать не может

Четкие прогнозы по развитию ситуации с омикрон-штаммом коронавируса в настоящее время никто дать не может. Так эту возможность оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России заявил, что регионы действуют в соответствии с той ситуацией, которая есть в настоящий момент. Если наблюдаются какие-то тенденции более-менее заметные по улучшению обстановки, то отменяются какие-то ограничения, добавил Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому изменению COVID-19. По его словам, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия появления нового штамма коронавируса.

Вместе с тем российский лидер поручил правительству подготовить за неделю обновленный план действий в связи с появлением омикрон-штамма.

Новейший штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в Южной Африке. По информации Всемирной организации здравоохранения, он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.