В России пациент разбил голову о стену ради привлечения внимания врачей

В Таганроге мужчина разбил себе голову о стену на приеме у кардиолога

В больнице Таганрога Ростовской области мужчина разбил голову о стену, чтобы привлечь внимание медиков. Об инциденте пишет портал 161.ru.

По сообщениям в соцсетях, пациенту якобы отказали в приеме врачи, поэтому он решился на такой поступок. Чтобы успокоить россиянина, понадобилось подкрепление из полицейского состава.

По другой версии, которую озвучили в пресс-службе правительства региона, пациента доставили в приемное отделение больницы скорой помощи, во время приема кардиолога он проявил агрессию и угрожал медикам. После того как мужчина разбил себе голову, были вызваны психиатрическая бригада и стражи правопорядка. Пациента успокоили, и осмотр продолжился.

Ранее в подмосковном Королеве пациент городской больницы пригрозил врачу гранатой, чтобы ускорить процесс своей выписки. Пациент подошел к врачу-пульмонологу и заявил, что «все здесь взорвет», если его срочно не отпустят домой. В его руках была учебная пиротехническая граната Rag F-1. Позже выяснилось, что пригрозивший врачу гранатой мужчина уже имеет судимости за разбой и грабеж.