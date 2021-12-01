В ООН оценили слова Лукашенко о признании Крыма российским

ООН определяет свои подходы к Крыму на основе голосования стран по соответствующим резолюциям в Генассамблее. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС

Хак, отвечая на вопрос, стоит ли Минску уведомить международную организацию о заявленной президентом Белоруссии Александром Лукашенко позиции по Крыму, отметил, что решение об изменении подхода к тому или иному вопросу остается за странами, представленными на Генеральной Ассамблее, за счет последующих резолюций.

Ранее Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он изъявил желание посетить полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал белорусский лидер.