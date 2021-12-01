Бомж убил россиянина «за недопустимые для сидевшего человека» оскорбления

Россиянин предстанет перед судом за расправу над знакомым за недопустимые оскорбления

В Архангельской области предстанет перед судом обвиняемый в убийстве знакомого 43-летний мужчина без определенного места жительства. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе ссоры сильно избил своего 56-летнего знакомого, а после нанес ему свыше десяти ударов ножом — россиянин погиб на месте. Позже в ходе расследования бомж признался, что совершил убийство «за недопустимые для сидевшего человека оскорбления» со стороны жертвы.

Однако изначально он пытался отвести от себя подозрения — тело погибшего он сбросил в технический колодец теплосети, а затем явился в дежурную часть и рассказал, что якобы некие люди убили его знакомого. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ходе допросов он все же признался в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 июля сообщалось, что в Екатеринбурге задержали 33-летнюю женщину, которая сожгла заживо спящего на улице 22-летнего мужчину без определенного места жительства.

