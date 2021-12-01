ФСБ показала на видео задержание и арсенал подпольных оружейников России

ФСБ показала на видео задержание и изъятый арсенал 85 подпольных оружейников, действовавших на территории России. Ролик в среду, 1 декабря, в своем Telegram-канале публикует Zvezdanews.

На кадрах видно, как спецназ ФСБ проводит задержания занимавшихся незаконной переделкой и сбытом оружия мужчин в их квартирах, возле торговых центров и просто на улице. Далее демонстрируется изъятое холодное и огнестрельное оружие — ружья, винтовки Второй мировой войны, пулеметы, пистолеты, а также ножи, гранаты и самурайские мечи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, среди изъятого шесть пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, больше сотни винтовок, карабинов и ружей. Также изъяты артиллерийские боеприпасы, противопехотные мины, 30 килограммов взрывчатых веществ и 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ранее 1 декабря сообщалось, что ФСБ изъяла 353 единицы огнестрельного оружия у 85 подпольных оружейников, ликвидировав 17 лабораторий по переделке оружия.

