Женщина бросила работу и нашла способ заработать миллионы рублей за год

Блогерша Макайла (Makayla) бросила работу в найме и нашла способ разбогатеть на фрилансе. Ее историю приводит портал Daily Star.

Героиня материала рассказала, что год назад решила стать предпринимателем, чтобы не ходить в офис пять дней в неделю. Тогда женщина потратила все сбережения на то, чтобы открыть собственный онлайн-магазин, где продаются самые трендовые в социальных сетях вещи. Среди них — зеркала со светодиодами, банки для хранения, неоновые вывески и керамические вазы.

Главной отличительной особенностью бизнеса Макайлы является то, что она не хранит товары на складе, а отправляет их клиентам напрямую от поставщиков. Таким образом она экономит деньги на логистике своего магазина. По словам бизнесвумен, ей удалось заработать 90 тысяч долларов за год (6,4 миллиона рублей).

«Я ищу трендовые изделия на таких платформах, как Google Trends, Erank.com, Pinterest или по хэштегам в TikTok. Я рада, что я никого не слушала, и теперь живу как хочу и занимаюсь любимым делом», — пояснила блогерша. Макайла регулярно делится в соцсетях снимками и видео, на которых демонстрирует свою роскошную жизнь, в том числе новый автомобиль Range Rover.

Ранее в сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит уходовые продукты для ресниц и кожи лица. Она заверила, что после запуска ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.