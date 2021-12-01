В даркнете вычислили продавца интимных видео владельцев умных домов

В Южной Корее удалось вычислить хакера, который взламывал камеры умных домов, а потом продавал интимные видео их владельцев в даркнете. Как сообщают журналисты The Times, спросом у покупателей пользовались в основном фотографии с обнаженными людьми и сцены интимной близости.

Киберпреступника удалось разоблачить при помощи местных журналистов. Репортер издания IT Chosun сыграл роль покупателя. После того, как ему удалось выйти на контакт с продавцом, тот предложил приобрести архив фотографий сразу из нескольких домов за 0,1 биткойна (примерно 420 тысяч рублей). О том, удалось ли в итоге задержать злоумышленника, местные СМИ не сообщают.

«Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в обществе, поскольку были взломаны не домашние компьютеры или мобильные телефоны, а настенные камеры наблюдения. Это серьезно нарушает нашу уверенность в том, что мы защищены в наших домах», — сказал, комментируя инцидент, представитель южнокорейского Министерства науки и технологий Ким Нам Сын.

Ранее сообщалось, что неизвестный хакер взломал оснащенную камерой умную кормушку для собак, получил доступ к камере и подглядывал за хозяйкой одного из животных.