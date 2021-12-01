В российском городе ввели режим ЧС из-за сильного снегопада

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Хабаровске в связи с обрушившимся на город в ночь на среду, 1 декабря, сильным снегопадом. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В хабаровской мэрии отметили, что к уборке снега во дворах привлекли сотрудников управляющих компаний. Убранный с проезжей части снег вывозят на выделенные полигоны.

Заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Прохорец пояснил, что сейчас работают два снегоотвала. Один размещен в Индустриальном районе, другой — в районе золоотвала.

На сайте МЧС по Хабаровскому краю подчеркивается, что на региональных трассах выставлено 12 постов ГИБДД. В Хабаровске уже действуют 14 бригад дорожных служб в составе более 300 человек и свыше 190 единиц техники.

В конце ноября этого года в Биробиджане сотрудники мэрии и депутаты городской Думы вышли убирать снег из-за введенного режима ЧС. Ранее в Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега, не работает общественный транспорт, закрыты школы, организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.