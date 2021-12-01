В Совфеде объяснили признание Крыма Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял абсолютно правильное решение, когда признал Крым российским. Об этом в интервью с News.ru заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Сенатор объяснил, что Лукашенко в последнее время ощутил враждебность Украины по отношению к Белоруссии, после чего понял, что к Крыму Киев относится так же.

«То что, Лукашенко фактически признал Крым составной частью России нас очень радует. (...) Пришло время? Он все оценил, принял абсолютно правильное решение по Крыму», — сказал член Совфеда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Он также высказался по поводу своего визита на полуостров. По словам главы государства, поездка туда вместе с президентом России Владимиром Путиным будет означать признание Крыма российской территорией.