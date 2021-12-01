SpaceX изменила орбиты Starlink

SpaceX изменила орбиты некоторых спутников Starlink, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск. Заявление предпринимателя приводит «Интерфакс».

«Нам пришлось сдвинуть орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы уменьшить вероятность столкновения [с космическим мусором]», — написал бизнесмен.

По его словам, грузовой космический корабль Dragon имеет защитный экран, позволяющий выдерживать удары небольших высокоскоростных частиц космического мусора.

В ноябре издание ArsTechnica, ссылаясь на заявку Федеральной комиссии по связи США, сообщило, что первые прототипы космических аппаратов системы глобального интернета Kuiper от Amazon, которая станет конкурентом Starlink, должны быть запущены в четвертом квартале 2022 года. Спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 планируется выводить с мобильной пусковой установки во Флориде на еще ни разу не летавшей ракете RS1, разрабатываемой ABL Space Systems при поддержке Lockheed Martin, на околоземную орбиту высотой 590 километров.