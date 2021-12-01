Российский флот получит новые подводные лодки

Шойгу: до конца года ВМФ России получит подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск»

Военно-морской флот (ВМФ) России получит новые подводные лодки до конца года. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в среду, 1 декабря, что ВМФ передадут подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А и «Новосибирск» проекта 885М. Об этом сообщает газета «Известия».

В ходе селекторного совещания глава оборонного ведомства отметил, что подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск» планируют передать флоту в декабре.

Ранее в Польше оценили состояние подводного флота России. В публикации Defence24 отметили, что ВМФ России остается одним из сильнейших в мире благодаря атомным подводным лодкам. Издание подчеркнуло, что российские предприятия позволяют выпускать не более одного корабля проекта 955А (шифр «Борей-А») и двух лодок проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

В октябре генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что атомные подводные лодки «Белгород», «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат испытания до конца года. По его словам, корабли подтверждают свои характеристики во время ходовых испытаний.

В сентябре генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что новые технологии производства могут ускорить выпуск подводных лодок. Он отметил, что технология контроля качества сварочных швов и новый способ стыковки секций сократят сроки строительства.