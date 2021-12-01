Назван самый дорогой город для жизни

Тель-Авив возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для проживания по версии ежегодного исследования аналитического подразделения Economist Intelligence Unit.

Всего в исследовании участвовали 173 города, аналитики изучили данные о стоимости 50 тысяч товаров. Столица Израиля за год поднялась на пять позиций. Второе место разделили Париж и Сингапур, далее расположились Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. Быстрее всех в рейтинге поднялся Тегеран, взлетевший с 50 на 29 место.

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Список составлялся на основе 10 основных категорий расходов. Тель-Авив занял первое место по дороговизне алкоголя и транспорта, пятое — по стоимости ухода за собой, шестое — по ценам на отдых. Лидерство города в общем рейтинге обусловлено укреплением шекеля к доллару и ростом инфляции, которая привела к повышению цен на транспорт и продукты питания. Самыми дешевыми городами для проживания назвали Дамаск, Триполи и Ташкент. Наибольшее падение в рейтинге показал Рим, опустившийся за год с 16 на 48 место.

Как пишут авторы исследования, благодаря массовой вакцинации большинство экономик мира восстанавливается от последствий пандемии коронавируса, однако крупные города до сих пор сталкиваются с резкими всплесками заболеваемости. Это приводит к различным социальным ограничениям, нарушает цепочки поставок и провоцирует дефицит товаров и рост цен.

В ноябре портал SuperJob опубликовал рейтинг самых дорогих мегаполисов России. В пятерку попали Москва, Уфа, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону. Больше всего резиденты большинства мегаполисов тратят на жилье, жилищно-коммунальные услуги и продукты питания.