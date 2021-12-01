В Госдуме обрадовались новому альбому Оксимирона

Заместительница председателя комитета Госдумы России по культуре Елена Драпеко рада тому, что рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) выпускает новый альбом. В этом она призналась радиостанции «Говорит Москва» в среду, 1 декабря.

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«Я очень рада, что Оксимирон выпускает свой новый альбом, потому что, насколько я помню, наверное, лет десять у нас таких новостей не было», — заявила Драпеко.

Депутат пожелала хип-хоп-исполнителю успеха и удачи. «Мне очень жаль, я не принадлежу к тому поколению, которое слушает рэперов», — посетовала Драпеко, заверив, что постарается послушать третью студийную пластинку артиста.

Ранее Драпеко заявила, что Оксимирон не прибегал в текстах своих песен к пропаганде наркотических веществ.

Выход третьего студийного альбома Оксимирона, название которого не раскрывается, ожидается 1 декабря. Релиз пластинки артист анонсировал в конце ноября. Последний на данный момент альбом Оксимирона «Горгород» вышел в 2015 году.