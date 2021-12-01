Пользователь Twitter @kozyre4ek обратился к подписчицам с вопросом о том, сколько должен зарабатывать мужчина. Это вызвало бурное обсуждение, а твит о «должном заработке» мужчин стал мемом.

«Если смотреть по предыдущим романам, то комфортнее всего было с заработком больше 500 тысяч [рублей], ну а так, наверное, порог входа в отношения от 100-150 тысяч. Иногда я страдаю синдромом благотворительности и открываюсь безработным нищебродам, но это никому не советую, неблагодарное занятие», — заявила пользовательница @TanuXaPacman.

Комментарий девушки был не единственной версией с достаточно высокими ожиданиями, однако именно этот вариант, вероятно, из-за своей подачи стал основой для шуток. После него последовала волна новых откликов, пародирующих определение «порог входа в отношения». Пользователи превратили фразу в мем.

Многие комментаторы обыграли свои последующие версии, используя буквальный смысл слова порог. «Порог входа в отношения у других: 500 тысяч рублей. Порог входа в отношения со мной: скрипит», — пошутил один из пользователей. Другие юзеры установили минимальный уровень: требовали от партнеров только верности, пива или отсутствия аккаунта в Twitter. «А помните раньше: порог входа в отношения — полторашка пива», — поиронизировал в комментариях парень.

Ранее преподаватель Высшей школы экономики Александр Малькевич высказался о важности сексуального просвещения и вызвался противостоять «ЛГБТ-инструкторам НАТО». В Twitter фразу политолога также превратили в мем.