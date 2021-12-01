В российском регионе заметили краснокнижного зубра

В Навлинском районе Брянской области недалеко от конного комплекса «Журавка» заметили краснокнижного зубра. Об этом сообщает РИА «Стрела».

Отмечается, что зверь нашел себе корм на полях и остановился там на постой.

По информации издания, случаи, когда зубры выходят за пределы заповедника, стали обычным явлением. «Руководитель конного клуба, заметил забредшего к ним рогатого, сразу обратился в заповедник, ведь одинокий зубр может стать добычей браконьеров», — говорится в сообщении.

Основная часть зубров находится на территории заповедника, однако есть несколько мест, куда время от времени уходят взрослые самцы — это села Салтановка, Борщово, Вздружное Навлинского района, поселки Воронов Лог и Красный Колодец Брасовского района, а также село Новая Гута в границах Деснянско-Старогутского национального парка (Украина).