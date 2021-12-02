Российский автоюрист призвал скорректировать определение «опасное вождение»

В России термин «опасное вождение» носит настолько размытый характер, что под это определение могут попасть любые действия автомобилиста. Об этом заявил «Известиям» юрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. Он призвал скорректировать это понятие как можно скорее.

Радько пояснил, что наказывать за нечеткое понятие водителей нельзя, поскольку это создаст предпосылки и для ухода от ответственности истинных нарушителей, и для привлечения к ней невиновных.

«На данный момент это понятие находится в таком варианте, который полностью исключает возможность его использования на практике», — сказал автоюрист.

Накануне депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому устанавливаются штрафы за опасное вождение.

По словам председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, агрессивное вождение может совершаться лишь умышленно, при осознании противоправного характера своих действий. Об этом, как отметили авторы документа, свидетельствуют многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых водители устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.

Законопроект устанавливает штраф за агрессивное вождение в размере пять тысяч рублей, уточнил депутат. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от пяти до десяти тысяч рублей или лишением водительских документов на срок до года.