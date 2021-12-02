Дизайнер купальников сестер Авериных раскрыла их стоимость

Создательница купальников российских гимнасток Дины и Арины Авериных Светлана Герасимова раскрыла стоимость костюмов сестер. Такая информация появилась в интервью Sport24.

Дизайнер отметила, что цены на купальники в ее мастерской начинаются от 70 тысяч рублей и рассчитываются после изготовления. По словам Герасимовой, покупатели сразу начали платить за модели ее производства больше среднерыночной стоимости. Тогда дизайнер приняла решение работать в сегменте высоких цен.

«Дороже 200 тысяч рублей у нас пока не было изделий. Цели сделать самый дорогой костюм нет. Изделия получаются дорогими, так как в себестоимость входит стоимость материалов (основной затратой являются кристаллы), заработная плата мастеров (обычно мастер работает над одним изделием около трех недель), аренда помещения и так далее», — пояснила она.

В июле члены олимпийской сборной Германии выступили в полностью закрытых боди вопреки стандартам. Участницы сборной были одеты в розово-черные облегающие боди до щиколоток, тогда как обычно гимнастки выступают в купальниках с длинными или короткими рукавами.